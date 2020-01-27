سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الإثنين 27-1-2020 بالبنوك المصرية

تنشر جريدة المال سعر الريال السعودى مقابل الجنيه خلال التعاملات الصباحية للبنوك المصرية اليوم الإثنين، الموافق 27-1-2020 ، حيث يواصل السعر تراجعه فى معظم البنوك ليسجل أقل من 5 جنيهات على مستوى سعر الشراء .

يذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق الحرية للبنوك المصرية فى تحديد أسعار العملات الأجنبية ومنها الريال السعودى أمام الجنيه ، وفقا لآليات العرض والطلب مع تأكيده على رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حالة اختلال هذا المبدأ وحدوث أى مضاربات من شأنها الإضرار بالعملة المحلية.

شهدت أسعار العملات اليوم انخفاضا أمام الجنيه المصرى مقارنة بأسعار باسعار الأربعاء ، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى ، ومصر.

ويتحدد سعر الصرف الريال السعودى فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب ، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

سجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.19 جنيه للشراء و 4.22 جنيه للبيع ، ويقوم البنك المركزى المصرى بحساب سعر الدولار بناء على متوسطات أسعار تداول العملة الأمريكية أمام الجنيه بالبنوك المصرية .

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

بلغ سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى 4.18 جنيه للشراء و 4.22 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

بلغ سعر الريال فى بنك مصر4.18 جنيه للشراء و 4.22 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

سجل سعر الريال فى بنك البركة 4.13 جنيه للشراء و 4.25 جنيه للبيع

ويرتفع الطلب على الريال فى مواسم الحج والعمرة ، وتجاوز عدد الحجاج المصريين فى الموسم الماضى نحو 86 ألف حاج ، كما هناك الآلاف الذين يقومون بزيارات العمرة على مدار العام ما يجعل الطلب مستمرا على الريال السعودى.

وهناك مصادر متعددة للريال السعودى داخل السوق المصرى منها تحويلات المصريين العاملين بالمملكة والذين يقترب عددهم من 3 ملايين ، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة الى الاسثتمارات السعودية فى القاهرة بمشروعات تزيد على 4309 مشروعات بتكلفة 54 مليار دولار .

يذكر أن حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية بلغ 6.1 مليار دولار عن العام المالى الماضى 2018-2019 .