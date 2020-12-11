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سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 11-12-2020 في البنوك المصرية

مستقراً في اغلب البنوك
فاطمه امام 11:01 ص, الجمعة, 11 ديسمبر 20 11:01 ص, الجمعة, 11 ديسمبر 20

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شهد سعر صرف الريال السعودي حالة من الأستقرار مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 11-12 2020، في البنوك وشركات الصرافة، العاملة بالسوق المصرية.

سعر الريال السعودى فى البنك المركزي المصري

جاءت مؤشرات التداول  اللحظية لسعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في سوق العملات متوسط سعر صرفه اليوم عند  4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلي المصري

 أظهرت مؤشرات التداول اللحظية في  أسعار الريال فى البنك الأهلي المصري عند 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع

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سعر الريال السعودى فى بنك مصر

فيما يخص بنك مصر سعر الريال في بنك مصر جاء عند مستوي 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى المصرف العربي الدولي

وعلي صعيد  سعر الريال فى المصرف العربي الدولي حقق مستويات عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

 سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

وعن سعرالريال السعودى فى بنك الإسكندرية، جاء عند مستوي  4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

وبلغت مستويات سعر الريال السعودى فى بنك التجاري الدولي، جاء عند مستوي 4.07 جنيه  للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

استقرت مستويات سعر الريال السعودي فى البنك المصري الخليجي، عند مستوي4.11  جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى

بينما حققت مستويات سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي، 4.05 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعرصرف الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية

كما بلغ سعر الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية وبلغ 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد

 كما سجل سعر الريال السعودى فى البنك المصرف المتحد 4.02 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامى

عرض بنك مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الريال السعودى عند مستوي  4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك عوده

سجلت مستويات  سعر الريال السعودى فى بنك عوده عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والأسكان

وصل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان عند مستوى 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.  

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بقلم فاطمه امام

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