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سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 30-11-2020 في البنوك المصرية

مستقراً في أغلب البنوك
فاطمه امام 8:00 ص, الأثنين, 30 نوفمبر 20 8:00 ص, الأثنين, 30 نوفمبر 20

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أستقرت تداول أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 30 نوفمبر2020، في البنوك وشركات الصرافة، العاملة بالسوق المصري.

سعر الريال السعودى فى البنك المركزي المصري

يواصل الريال السعودي استقراره أمام الجنيه المصري في سوق تداول العملات وبلغ متوسط سعر صرفه اليوم 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلي المصري

سجل  سعر الريال فى البنك الأهلي المصري 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع

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سعر الريال السعودى فى بنك مصر

بلغ سعر الريال فى بنك مصر 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى المصرف العربي الدولي

سجل  سعر الريال فى المصرف العربي الدولي 4.15 جنيه للشراء، و 4.18 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

بينما استقر سعرالريال السعودى فى بنك الإسكندرية، وبلغ 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

شهد سعر الريال السعودى فى بنك التجاري الدولي استقراراً، وسجل  4.07 جنيه  للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

فيما استقرسعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي، وحقق4.11  جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى

تداول سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي، 4.05 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعرصرف الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية

بينما استقر سعر الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية وبلغ 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد

جاء سعر الريال السعودى فى البنك المصرف المتحد عند مستوي 4.02 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامى

بلغ سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك عوده

وصل سعر الريال السعودى فى بنك عوده 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والأسكان

سجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.  

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بقلم فاطمه امام

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