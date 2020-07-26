سعر الريال السعودى مقابل الجنيه الأحد 26- 7-2020 بالبنوك المصرية

يواصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم، الأحد 26 يوليو 2020 استقرارة خلال بداية التداولات الأسبوعية، وفقًا لرصد الموقع الإلكترونى لجريدة “المال” استمرارًا لخدماتها اليومية سعر الصرف فى بعض البنوك العاملة على النحو التالى.

سعر صرف الريال السعودى فى البنوك الحكومية

استقر سعر الريال السعودى فى أكبر بنكين حكومين في مصر “الأهلى ومصر، حيث حقق” 4.14 جنيه للشراء و4.27 جنيه البيع.

وجاءت أسعار الريال السعودي فى عدد من البنوك الخاصة كالتالى:

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

كما استقر سعر الريال فى البنك الإسلامى لليوم الخامس على التوالى وسجل 4.14 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية ، إلى 4.16 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

شهد سعر الريال السعودى فى بنك التجاري الدولى ثباتا ، وسجل 4.15 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

كما استقر سعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي، وحقق 4.21 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى

استقر سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقى، وسجل 4.13 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر إيران التنمية

كما استقر سعر الريال السعودى فى بنك مصر إيران التنمية وبلغ 4.11 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد

كما استقر أيضا سعر الريال فى البنك المصرف المتحد وبلغ 4.10 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

وسجل سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى 4.13 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك عوده

بلغ سعر الريال السعودى فى بنك عوده 4.18 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان 4.12 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.