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سعر الريال السعودى اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

سعر الريال 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع في البنك الأهلي
إسلام عزام 4:13 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21 4:13 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21

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ثبت سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصرى، على مستويات البيع والشراء، في البنوك المصرية وشركات الصرافة على شاشات التداول اللحظي للعملات الأجنبية خلال نهاية التعاملات، ليسجل المتوسط 4.175 جنيه للشراء، و4.201 للبيع، طبقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وفيما يخص سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بشبكة فروع مصر للصرافة، جاء عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري إلى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

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سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

يقدم بنك المصرف المتحد السعر الأقل للعملة السعودية أمام الجنيه عند مستوى 4.04 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

وعلى الأسعار نفسها، جاء سعر شراء وبيع الريال السعودي داخل شبكة فروع بنك ”HSBC” أمام نظيره المحلي الجنيه، عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

كما وصل سعر الريال السعودي إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع، بأكبر البنوك الخاصة في مصر؛ البنك التجاري الدولي.

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سعر الريال السعودي اليوم مقابل الدولار

استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 0.27 دولار.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

وعلى صعيد سعر شراء الريال أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم، وصل إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

ورجحت شركة بلتون المالية، تراجع سريع لمعدل البطالة إلى مستويات ما قبل كورونا مسجلاً 9.7% بنهاية عام 2022.

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واوضحت أن الحكومة السعودية طبقت بعض قواعد السعودة العام الجاري، متضمنة قطاعات مثل التمويل والتأمين والعقارات والسينما ومراكز التسوق والكافيهات.

وسيظل معدل التضخم عند متوسط 2% متأثراً بالضغوط التضخمية عالمياً، خاصة في النصف الأول من 2022، فيما يتسع فائض الحساب الجاري إلى 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022.

كما توقعت تحسن فائض الحساب الجاري بدعم زيادة أسعار البترول إلى متوسط 79.2 دولار للبرميل في 2022 مقابل سعره المقدر هذا العام عند 71.5 دولار للبرميل”.

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بقلم إسلام عزام

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