سعر الريال السعودى اليوم الخميس 6-4-2023 مقابل الجنيه في ختام التعاملات البنكية

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سعر الريال السعودى اليوم في بلوم مصر

اليوم الخميس 6-4-2023، فى ختام التعاملات بالبنوك المحلية والعربية والأجنبية، عند متوسط 8.22 جنيه للشراء، مقابل 8.24 جنيه للبيع، كما جاء بالتقرير اليومى الصادر عن البنك المركزى المصرى، والمنشور على موقعه الإلكترونى، بمتوسطات صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصرى. ويرصد موقع جريدة «المال» أسعار العملات المعروضة بشاشات التداول اللحظي والمواقع الألكترونية بفروع البنوك في مصر.

سعر الريال السعودى اليوم في بنك بلوم مصر، مقابل الجنيه المصرى، 8.11 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك التعمير والإسكان

سعر الريال السعودى في بنك التعمير والإسكان، مقابل الجنيه المصرى، 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك كريدى اجريكول

سعر الريال السعودى في بنك كريدى اجريكول، مقابل الجنيه المصرى، 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودى في البنك الأهلى المصرى

سعر الريال السعودى في البنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه المصرى، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودى في بنك مصر

سعر الريال السعودى في بنك مصر، مقابل الجنيه المصرى، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك القاهرة

سعر الريال السعودى في بنك القاهرة ، مقابل الجنيه المصرى، 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك سايب

سعر

سعر الريال السعودى في المصرف العربى الدولى

فى بنك سايب، بقيمة 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودى في المصرف العربى الدولى، 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة السعودية في بنك المشرق

سعر الريال السعودى في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصرى، إلى 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى الكويتى – مصر

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى الكويتى- مصر، مقابل الجنيه المصرى، 8.23 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك أبو ظبى التجارى – مصر

سعر

اليوم فى بنك أبو ظبى التجارى- مصر، مقابل الجنيه المصرى، 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.