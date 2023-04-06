سعر الريال السعودى اليوم الخميس 6-4-2023 مقابل الجنيه في ختام التعاملات البنكية

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سعر الريال السعودى اليوم في بلوم مصر
سعر الريال السعودى اليوم في بنك بلوم مصر، مقابل الجنيه المصرى، 8.11 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر العملة السعودية في بنك التعمير والإسكان
سعر الريال السعودى في بنك التعمير والإسكان، مقابل الجنيه المصرى، 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودى في بنك كريدى اجريكول
سعر الريال السعودى في بنك كريدى اجريكول، مقابل الجنيه المصرى، 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودى في البنك الأهلى المصرى
سعر الريال السعودى في البنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه المصرى، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر الريال السعودى في بنك مصر
سعر الريال السعودى في بنك مصر، مقابل الجنيه المصرى، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر الريال السعودى في بنك القاهرة
سعر الريال السعودى في بنك القاهرة ، مقابل الجنيه المصرى، 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك سايب
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سعر الريال السعودى في المصرف العربى الدولى
سعر الريال السعودى في المصرف العربى الدولى، 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر عملة السعودية في بنك المشرق
سعر الريال السعودى في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصرى، إلى 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى الكويتى – مصر
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى الكويتى- مصر، مقابل الجنيه المصرى، 8.23 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودى في بنك أبو ظبى التجارى – مصر
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