سعر الريال السعودى اليوم الخميس 30-3-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

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سعر الريال السعودى اليوم في البنك الأهلى المصرى
سعر الريال السعودى اليوم في بنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه المصرى، وصل إلى 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.
سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك مصر
سعر الريال السعودى في بنك مصر، مقابل الجنيه المصرى، جاء بقيمة 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.
سعر الريال السعودى في بنك الإسكندرية
سعر الريال السعودى في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصرى، 8.20 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودى في بنك قناة السويس
سعر الريال السعودى في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه المصرى، 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر العملة السعودية في بنك البركة
سعر الريال السعودى في بنك البركة، مقابل الجنيه المصرى، توقف عند 8.03 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودى في بنك سايب
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سعر الريال السعودى في البنك الأهلى الكويتى – مصر
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى الكويتى- مصر، طُرح بقيمة 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودى في بنك الكويت الوطنى
سعر الريال السعودى في بنك الكويت الوطنى، بقيمة 8.01 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر عملة المملكة السعودية في بنك كريدى أجريكول
سعر الريال السعودى في بنك كريدى أجريكول، مقابل الجنيه المصرى، وصل إلى 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودى في بنك التنمية الصناعية
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