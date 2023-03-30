سعر الريال السعودى اليوم الخميس 30-3-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

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سعر الريال السعودى اليوم في البنك الأهلى المصرى

اليوم الخميس 30-3-2023، عند متوسط 8.21 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، مقابل الجنيه المصرى، فى نهاية تعاملات البنوك العاملة بالقطاع المصرفى، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزى بمتوسطات أسعار الصرف. وترصد «المال»، خلال السطور التالية، سعر عملة المملكة العربية السعودية، وفقًا للمواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصرى، وشاشات التداول اللحظة المنتشرة بالفروع.

سعر الريال السعودى اليوم في بنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه المصرى، وصل إلى 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك مصر

سعر الريال السعودى في بنك مصر، مقابل الجنيه المصرى، جاء بقيمة 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودى في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصرى، 8.20 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك قناة السويس

سعر الريال السعودى في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه المصرى، 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في بنك البركة

سعر الريال السعودى في بنك البركة، مقابل الجنيه المصرى، توقف عند 8.03 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك سايب

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سعر الريال السعودى في البنك الأهلى الكويتى – مصر

في بنك سايب، مقابل الجنيه المصرى، قُدر بـ 8.09 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى الكويتى- مصر، طُرح بقيمة 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك الكويت الوطنى

سعر الريال السعودى في بنك الكويت الوطنى، بقيمة 8.01 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة المملكة السعودية في بنك كريدى أجريكول

سعر الريال السعودى في بنك كريدى أجريكول، مقابل الجنيه المصرى، وصل إلى 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك التنمية الصناعية

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اليوم فى بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصرى، 8.11 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.