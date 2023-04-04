سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 4-4-2023 مقابل الجنيه فى ختام التعاملات

بلغ سعر

سعر الريال السعودى اليوم في بنك البركة

اليوم الثلاثاء 4-4-2023 ، مقابل الجنيه، فى ختام التعاملات المسائية للبنوك، متوسط 8.22 جنيه للشراء، مقابل 8.24 جنيه للبيع، كما ورد بآخر تقرير يومى صادر عن البنك المركزى المصرى والمنشور على موقعه الإلكترونى بمتوسطات صرف العملات أمام الجنيه، ووفقاً لأسعار صرف العملات المعروضة بشاشات التداول اللحظى بفروع البنوك المحلية والعربية والأجنبية العاملة بالسوق المصرفية فى مصر.

سعر الريال السعودى اليوم في بنك البركة، مقابل الجنيه المصرى، 8.03 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك قناة السويس

سعر الريال السعودى في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه المصرى، 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودى في البنك التجارى الدولى

سعر الريال السعودى في البنك التجارى الدولى، مقابل الجنيه المصرى، 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك مصر

سعر الريال السعودى في بنك مصر، مقابل الجنيه المصرى، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في البنك الأهلى المصرى

ثوقف سعر

سعر الريال السعودى في بنك التعمير والإسكان

في البنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه المصرى، عند 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

قُدر سعر الريال السعودى في بنك التعمير والإسكان ، مقابل الجنيه المصرى، بـ 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك القاهرة

ثبت سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة، عند 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك سايب

جاء سعر الريال السعودى في بنك سايب، بقيمة 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة السعودية في بنك قطر الأهلى الوطنى

وصل سعر الريال السعودى في بنك قطر الأهلى الوطنى، مقابل الجنيه المصرى، إلى 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك أبو ظبى التجارى – مصر

شهد

اليوم فى بنك أبو ظبى التجارى – مصر، مقابل الجنيه المصرى، 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.