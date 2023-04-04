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سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 4-4-2023 مقابل الجنيه فى ختام التعاملات

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8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع فى بنك القاهرة

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 4-4-2023 مقابل الجنيه فى ختام التعاملات
شيرين راغب

شيرين راغب

2:00 م, الثلاثاء, 4 أبريل 23

بلغ سعر

الريال السعودى
اليوم الثلاثاء 4-4-2023 ، مقابل الجنيه، فى ختام التعاملات المسائية للبنوك، متوسط 8.22 جنيه للشراء، مقابل 8.24 جنيه للبيع، كما ورد بآخر تقرير يومى صادر عن البنك المركزى المصرى والمنشور على موقعه الإلكترونى بمتوسطات صرف العملات أمام الجنيه، ووفقاً لأسعار صرف العملات المعروضة بشاشات التداول اللحظى بفروع البنوك المحلية والعربية والأجنبية العاملة بالسوق المصرفية فى مصر.

سعر الريال السعودى اليوم في بنك البركة

سعر الريال السعودى اليوم في بنك البركة، مقابل الجنيه المصرى، 8.03 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك قناة السويس

سعر الريال السعودى في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه المصرى، 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودى في البنك التجارى الدولى

سعر الريال السعودى في البنك التجارى الدولى، مقابل الجنيه المصرى، 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك مصر

سعر الريال السعودى في بنك مصر، مقابل الجنيه المصرى، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم
سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في البنك الأهلى المصرى

ثوقف سعر

الريال السعودى
في البنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه المصرى، عند 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك التعمير والإسكان

قُدر سعر الريال السعودى في بنك التعمير والإسكان ، مقابل الجنيه المصرى، بـ 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك القاهرة

ثبت سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة، عند 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك سايب

جاء سعر الريال السعودى في بنك سايب، بقيمة 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم
سعر الريال السعودي

سعر عملة السعودية في بنك قطر الأهلى الوطنى

وصل سعر الريال السعودى في بنك قطر الأهلى الوطنى، مقابل الجنيه المصرى، إلى 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك أبو ظبى التجارى – مصر

شهد

الريال السعودى
اليوم فى بنك أبو ظبى التجارى – مصر، مقابل الجنيه المصرى، 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

شيرين راغب

شيرين راغب

2:00 م, الثلاثاء, 4 أبريل 23