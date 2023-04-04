سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 4-4-2023 مقابل الجنيه فى ختام التعاملات

بلغ سعر
سعر الريال السعودى اليوم في بنك البركة
سعر الريال السعودى اليوم في بنك البركة، مقابل الجنيه المصرى، 8.03 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودى في بنك قناة السويس
سعر الريال السعودى في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه المصرى، 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودى في البنك التجارى الدولى
سعر الريال السعودى في البنك التجارى الدولى، مقابل الجنيه المصرى، 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك مصر
سعر الريال السعودى في بنك مصر، مقابل الجنيه المصرى، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر العملة السعودية في البنك الأهلى المصرى
ثوقف سعر
سعر الريال السعودى في بنك التعمير والإسكان
قُدر سعر الريال السعودى في بنك التعمير والإسكان ، مقابل الجنيه المصرى، بـ 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودى في بنك القاهرة
ثبت سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة، عند 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودى في بنك سايب
جاء سعر الريال السعودى في بنك سايب، بقيمة 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر عملة السعودية في بنك قطر الأهلى الوطنى
وصل سعر الريال السعودى في بنك قطر الأهلى الوطنى، مقابل الجنيه المصرى، إلى 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودى في بنك أبو ظبى التجارى – مصر
شهد