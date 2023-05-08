سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 8-5-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات فى مصر

استمر سعر

سعر الريال السعودى في بنك كريدي آجريكول

اليوم الإثنين 8-5-2023 مستقرا، شراء وبيعا وبلغ متوسط سعر عملة المملكة العربية السعودية 8.22 جنيه للشراء، مقابل 8.24 للبيع، بختام التعاملات بالبنوك المحلية والأجنبية العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وفقا لما جاء بآخر بيان صادر عن البنك المركزي المصري بأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، ويرصد موقع جريدة «المال» في هذا التقرير سعر صرف العملة السعودية المعروضة بشاشات التداول اللحظى بالبنوك.

سعر الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول، مقابل الجنيه، 8.16 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في البنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودى اليوم البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه، 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك مصر

سعر الريال السعودى فى بنك مصر، مقابل الجنيه، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك الكويت الوطني

سعر الريال السعودى في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه، 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك قناة السويس

سعر

سعر العملة السعودية في بنك البركة

في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه، 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك البركة، مقابل الجنيه، 8.04 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك بلوم مصر

سعر الريال السعودى في بنك بلوم مصر، مقابل الجنيه، 8.11 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودى في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه، 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك الأهلي الكويتي – مصر

سجل سعر الريال السعودى في بنك الأهلي الكويتي – مصر، مقابل الجنيه، 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر

اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه، 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.