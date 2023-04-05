سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 5-4-2023 مقابل الجنيه المصرى بنهاية التعاملات

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سعر الريال السعودى اليوم في البنك الأهلى المصرى

اليوم الأربعاء 5-4-2023 ، فى نهاية تعاملات البنوك المحلية والعربية والأجنبية، متوسط 8.21 جنيه للشراء، مقابل 8.24 للبيع، حسبما جاء بأحدث بيان يومى صادر عن البنك المركزى المصرى والمنشور على موقعه الإلكترونى بمتوسطات صرف العملات مقابل الجنيه المصرى، طبقاً لأسعار صرف العملات المنشورة على المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك المحلية والعربية والأجنبية العاملة بالقطاع المصرفى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم في البنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه المصرى، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك المشرق

سعر الريال السعودى في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصرى، 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك مصر

سعر الريال السعودى في بنك مصر، مقابل الجنيه المصرى، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك المصرى الخليجى

سعرالريال السعودى في البنك المصرى الخليجى، مقابل الجنيه المصرى، 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودى في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودى في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصرى، 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك قناة السويس

سعر الريال السعودى في بنك قناة السويس ، مقابل الجنيه المصرى، 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في ميد بنك

سعر الريال السعودى فى ميد بنك، 7.98 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك التنمية الصناعية

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سعر الريال السعودي

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك الاستثمار العربى

في بنك التنمية الصناعية، 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك الاستثمار العربى، مقابل الجنيه المصرى، 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة ، مقابل الجنيه المصرى، 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك البركة

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اليوم فى بنك البركة، مقابل الجنيه المصرى، 8.03 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.