سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 5-4-2023 مقابل الجنيه المصرى بنهاية التعاملات

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سعر الريال السعودى اليوم في البنك الأهلى المصرى
سعر الريال السعودى اليوم في البنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه المصرى، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر الريال السعودى في بنك المشرق
سعر الريال السعودى في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصرى، 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودى في بنك مصر
سعر الريال السعودى في بنك مصر، مقابل الجنيه المصرى، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر العملة السعودية في البنك المصرى الخليجى
سعرالريال السعودى في البنك المصرى الخليجى، مقابل الجنيه المصرى، 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودى في بنك الإسكندرية
سعر الريال السعودى في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصرى، 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودى في بنك قناة السويس
سعر الريال السعودى في بنك قناة السويس ، مقابل الجنيه المصرى، 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر عملة السعودية في ميد بنك
سعر الريال السعودى فى ميد بنك، 7.98 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.
سعر الريال السعودى في بنك التنمية الصناعية
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سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك الاستثمار العربى
سعر الريال السعودى في بنك الاستثمار العربى، مقابل الجنيه المصرى، 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة
سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة ، مقابل الجنيه المصرى، 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودى في بنك البركة
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