سعر الروبل يهبط الثلاثاء بعد القرار المفاجئ للمركزي الروسي

تراجع الروبل الروسي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بعد ماراثون من الارتفاعات القوية مقابل الدولار واليورو دفعت بالعملة الروسية إلى أعلى مستوياتها خلال 5 أعوام مقابل اليورو وأكثر من عامين مقابل الدولار، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى قرار بنك روسيا المركزي بزيادة الحد الأقصى لمبلغ تحويل الأموال إلى الخارج للأفراد من 10000 دولار إلى 50000 دولار شهريًا.

وتزامن نزول الروبل عن قمته التاريخية مقابل الدولار واليورو مع توقف مؤقت لارتفاع مؤشر الدولار الرئيسي بعد الهبوط دون أدنى مستوياته خلال 20 عام أدنى مستويات الـ 104 نقاط.

قال يوري بوبوف، المحلل الاستراتيجي لأسواق العملات وأسعار الفائدة في SberCIB Investment Research، إن الروبل، على الرغم من تخفيف القيود على حركة رأس المال من قبل بنك روسيا، لن يضعف مقابل الدولار.

وبحسب بنك الاستثمار، سيتم توحيد العملة الوطنية عند 62 روبل للدولار، في الوقت نفسه، فإن الروبل مستقر عند مستوى 63.5 روبل لكل دولار.

ويرى البنك الروسي أن الطلب قد يرتفع على العملات الأجنبية من الأفراد بشكل حاد في يونيو، مما سيضع بعض الضغط على الروبل.

بعض الضغوط

وقال بوبوف”مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن الودائع ذات الثلاثة أشهر المفتوحة بمعدلات عالية سيتم سدادها في يونيو على خلفية التعزيز الكبير للروبل، الطلب بالنسبة للعملات الأجنبية من الأفراد قد تزداد بشكل حاد.

وأضاف أنه بعد الضعف الحاد للروبل في مارس، باع الأفراد العملات الأجنبية مقابل 570 مليار روبل من حيث القيمة الصافية، ومن المحتمل أن يكون الطلب عليها في الأشهر المقبلة مماثلاً.

وقال المحلل الاستراتيجي في SberCIB Investment Research مع ذلك في الأسبوع المقبل سيزيد المصدرون مبيعاتهم من العملات الأجنبية قبل أن يدفعوا مبلغ 600 مليار روبل في 25 مايو.

وأضاف أن هذه المبيعات سيكون لها تأثير أكبر على سعر صرف الروبل من مشتريات الأفراد، وفي هذا الصدد، سيستمر سعر الروبل في الارتفاع وقد يكتسب اليوم موطئ قدم عند 62 روبل لكل دولار .

هبوط الروبل

انخفض الروبل الروسي الثلاثاء من أعلى مستوياته في خمس سنوات مقابل اليورو، بعدما خفف البنك المركزي بعض ضوابط رأس المال التي كانت المحرك الرئيسي لقوته في الأسابيع القليلة الماضية.

وتراجعت العملة الروسية إلى 67.45 روبل مقابل اليورو، متخلية عن أعلى مستوياتها منذ 2017 عند 64.94 روبل.

بينما تتداول مقابل الدولار الأمريكي عند 63.65 روبل، بعدما وصلت إلى المستوى 62.62 روبل الذي يمثل أعلى مستوياتها منذ أوائل فبراير 2020.

ونجح الروبل خلال تعاملات أمس في الوصول إلى مستويات 62.7741 روبل للدولار قبل أن يقلص جانبًا من تلك المكاسب حيث يحوم قرب مستويات 63.8485 خلال هذه اللحظات.

وارتفع الروبل مقابل الدولار في حدود 16% منذ بداية العام الجاري 2022 وحتى تعاملات اليوم الإثنين صعودًا من مستويات 74.6539 روبل / دولار إلى المستويات الحالية.

تصريحات نابولينا

وقالت رئيس البنك المركزي إلفيرا نابيولينا في المؤتمر الإلكتروني أن الاحتياطيات ضرورية في حالة الظروف غير المتوقعة والصدمات الخارجية حتى يتمكن البنك المركزي من استقرار الوضع في السوق المالية، والآن لهذه الأغراض يتم استخدام قيود على حركة رأس المال.

وأضافت نابيولينا: “نحن الآن نستخدم أداة مختلفة، ليست الأفضل لكنها تعمل، والقيود المفروضة على حركة رأس المال يتم إضعاف بعض منها مع استقرار الوضع”.

وفي وقت سابق، قال رئيس البنك المركزي لروسيا الاتحادية إنه نتيجة للعقوبات الغربية، تم تجميد حوالي 300 مليار دولار من احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي.