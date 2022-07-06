سعر الروبل الروسي يواصل خسائره ويفقد ثلث قيمته الأربعاء

واصلت العملة الروسية سقوطها الحر منذ بداية يوليو الجاري والذي يأتي عقب الصعود القياسي للروبل مقابل الدولار واليورو حينما قفز إلى أعلى مستوياته منذ مايو 2015، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وتجاهل الروبل الروسي قرار الرئيس بوتين الذي صدر بشأن تقييد التحويلات بالعملات الأجنبية خارج روسيا والذي اتخذه عشية أمس الثلاثاء، وسط أنباء عن شراء مفاجئ للدولار والعملات الأجنبية من جانب الحكومة.

ويتزامن تراجع الروبل المفاجئ ونزوله عن قمة 7 سنوات مع أنباء تم نفيها من جانب الحكومة بشأن التدخل المباشر في سوق الصرف بهدف إضعاف الروبل التي باتت قوته تضر بالشركات الروسية.

وأكدت وزارة المالية الروسية أمس الثلاثاء على عدم استخدام هذه الفوائض المالية في الموازنة لشراء العملات الأجنبية والذهب، بالنظر إلى تعليق بعض بنود قواعد الموازنة الاتحادية المتعلقة باستخدام عائدات النفط والغاز الإضافية لعام 2022.

خسر 30%

وفقا لبيانات بورصة موسكو ارتفع سعر صرف الدولار خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الأربعاء إلى 64.2 روبل أو ما يعادل 5%، متجاوزًا 64 روبل لأول مرة منذ 30 مايو.

وفي المقابل ارتفع سعر اليورو خلال هذه اللحظات بأكث ر من 4% وصولًا إلى مستويات 66.01 روبل حيث يتم الآن تداوله فوق 66 روبل لأول مرة منذ 3 يونيو.

وفقد الروبل منذ بداية الشهر حينما نزل إلى مستويات قرب الـ 50 روبل للدولار ما يقرب من 30% من قيمته وفقًا لأسعار التداول الحالية في بورصة موسكو حيث يتداول قرب مستويات الـ 65 روبل للدولار.

مرسوم بوتين

منع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المقيمين في البلاد من إيداع حسابات العملات الأجنبية الواردة في شكل أرباح من الشركات الروسية في حسابات أجنبية.

ويتناول المرسوم الجديد الحظر الذي تم فرضه في فبراير على المقيمين لإيداع العملات الأجنبية في حساباتهم الأجنبية، بالنسبة للأفراد، تم تعديل هذا القيد لاحقًا والآن ووفقًا للبنك المركزي، ينطبق على تحويلات الروس التي تزيد عن مليون دولار.

وفقًا للمرسوم الجديد، يتم تطبيق الحكم الذي يحظر مثل هذه المعاملات إذا ارتبط اعتماد العملة الأجنبية وتنفيذ التحويلات المالية بتحويل المقيمين للأموال المتلقاة في شكل أرباح على أسهم الشركات المساهمة الروسية أو في توزيع أرباح الشركات الروسية ذات المسؤولية المحدودة، والشراكات الاقتصادية وتعاونيات الإنتاج.

إضافة إلى ذلك يجب على المقيمين الآن الامتثال لمتطلبات إعادة العملة إلى الوطن بموجب عقود التجارة الخارجية (الالتزام بإعادة هذه الأموال إلى أراضي الاتحاد الروسي)، مع مراعاة حصة العملة الأجنبية الخاضعة للبيع الإلزامي.