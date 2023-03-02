سعر الروبل الروسي يهبط الخميس بعد انتهاء فترة سداد ضريبي

سجل سعر الروبل الروسي هبوطًا، خلال تعاملات اليوم الخميس، إذ فقَد الدعم الذي تلقّاه من فترة لسداد الضرائب، وما زالت العملة الروسية تحت ضغط بسبب القيود الغربية على صادرات موسكو من الطاقة، مما يقلل من عائداتها من العملات الأجنبية.

وفي الساعة 0712 بتوقيت جرينيتش، نزل سعر الروبل 0.3% أمام الدولار إلى 75.20، وخسر 0.5% أمام اليورو، ليجري تداوله عند 79.82. كما فقَد 0.8% مقابل اليوان ليسجل 10.86.

وفقَد الروبل الآن الدعم الذي تلقّاه من مدفوعات ضريبية كانت مستحَقة بنهاية فبراير ، إذ حوّل المصدرون، في الغالب، عائداتهم من العملة الأجنبية، مما يزيد الطلب على الروبل.

وأفادت شركة بي.سي.إس ورلد أوف إنفستمنتس، في مذكرة، لأن شركات النفط الروسية يجب عليها استغلال فرصة الانخفاض التدريجي لقيمة الروبل، والذي سجل أعلى مستوى له منذ سبع سنوات، الصيف الماضي، إذ إنهم يدفعون الضرائب والرسوم اعتمادًا على سعر الدولار، ومع ذلك فإن تكاليف التشغيل تحدد بالروبل بشكل كبير.