سعر الروبل الروسي يرتفع مقابل الدولار الإثنين

تأرجح سعر الروبل الروسي حول مستوى 80 مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم الإثنين، في حين تراجعت مؤشرات الأسهم بشكل طفيف حيث افتقرت السوق إلى زخم جديد وراقبت التطورات حول ما تسميه روسيا “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وصرح وزير الخارجية الأوكراني في مطلع الأسبوع أنه لم تكن هناك أي اتصالات دبلوماسية بين روسيا وأوكرانيا على مستوى وزارتي خارجيتهما.

وقال ديمتري بوليفوي، رئيس الاستثمار لدى لوكولنفيست: “استمرار القتال النشط والتوقف الواضح للمفاوضات هو الخطر الرئيسي للأصول الروسية من خلال مخاطر عقوبات جديدة”.

وبحلول الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش، لم يتغير الروبل كثيرًا اليوم عند 79.65 مقابل الدولار وارتفع 0.2% إلى 85.15 أمام اليورو.

في حين أن التقلبات في الروبل محدودة بشكل مصطنع بسبب قيود رأس المال التي فرضتها روسيا في أواخر فبراير، حيث تعرض قطاعها المالي واقتصادها لضربة من العقوبات الغربية غير المسبوقة المصممة لمعاقبة موسكو لإرسال عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في الـ 24 فبراير الماضي.

ووفقًا لمحللين استطلعت “رويترز” آراءهم، قد يشهد الروبل دعمًا من مدفوعات الضرائب هذا الشهر، حيث إنه من المقرر أن تدفع الشركات ضرائب قياسية بقيمة 3 تريليونات روبل (37.50 مليار دولار)، والتي تحتاج بعض الشركات التي تركز على التصدير إلى بيع العملات الأجنبية.

وسمحت روسيا للمواطنين بتداول العملات الأجنبية مرة أخرى، وبهذا القرار ستحصل البنوك على حق بيع العملات الأجنبية للمواطنين اعتبارا من اليوم وحتى 9 سبتمبر القادم على ألا تبيع سوى العملات الأجنبية التي بدأت تتسلمها منذ يوم 9 من الشهر الجاري.

وفي البورصة، انخفض مؤشر مويكس الروسي القائم على الروبل بنسبة 1% إلى 2402.0 نقطة، بينما تراجع مؤشر أر تي اس المقوم بالدولار بنسبة 0.9% إلى 946.7 نقطة.

وقد تفوقت الأسهم الروسية في بتروبافلوفسك، المدرجة أيضًا في لندن، على السوق بارتفاعها بنسبة 3.4٪ بعد الخسائر الهائلة الأسبوع الماضي بعد أن قالت الشركة إنها تدرس طرح نفسها للبيع في أعقاب العقوبات المفروضة على روسيا وخطر اتخاذ تدابير مضادة.