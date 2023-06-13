سعر الروبل الروسي عند أقل مستوياته أمام الدولار منذ أوائل أبريل

سجل سعر الروبل الروسي هبوطا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوياته أمام الدولار في 10 أسابيع مع استئناف العمل بالأسواق المحلية بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة متأثرا بالتراجع في أسعار النفط والضغوط الجيوسياسية والطلب على العملات الأجنبية، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

وانخفض الروبل 0.5 % إلى 83.07 مقابل الدولار بحلول الساعة 0615 بتوقيت جرينتش مسجلا أدنى مستوى له منذ السابع من أبريل، وتراجع 0.9 % إلى 89.74 مقابل اليورو، وهو أدنى مستوياته في أكثر من ستة أسابيع. وهبط 0.1 % إلى 11.58 مقابل اليوان الصيني.

وارتفع سعر خام برنت، وهو معيار عالمي لخام التصدير الروسي الرئيسي، بنسبة 0.6 % إلى 72.26 دولار للبرميل، وهبط سعر مزيج برنت بشدة في الجلسات القليلة الماضية من مستوى يبلغ حوالي 78 دولارا.

ولم يتأثر الروبل كثيرا بإبقاء البنك المركزي الروسي على أسعار الفائدة عند 7.5 % يوم الجمعة، لكن البنك بعث بأقوى إشاراته حتى الآن إلى أنه قد يرفع الفائدة هذا العام قائلا إن هذا الاحتمال زاد مع ارتفاع الضغوط التضخمية.