سعر الروبل الروسي عند أقل مستوى في 3 أسابيع أمام الدولار

سجل سعر العملة الروسية الروبل هبوطا أمام الدولار الأمريكي لأقل مستوى منذ أكثر من 3 أسابيع في أسواق موسكو، في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار النفط وبعد أن فقدت العملة الروسية الدعم المتمثل في فترة تحصيل ضرائب بنهاية الشهر الماضي.

وانخفضت قيمة الروبل بنسبة 1.1% مقابل الدولار وبلغت 62.30 روبل للدولار وكانت في وقت سابق قد لامست 62.4875.

وفقدت العملة الروسية 1.9% من قيمتها أمام العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” لتصل إلى 63.66.

وأوقفت أسعار النفط المرتفعة وفائض قوي في الحساب الجاري بعض الخسائر في الأسبوع الماضي لكن الروبل فقد إلى الآن نحو 7% من قيمته أمام الدولار.

وقال دميتري بوليفوي مدير الاستثمار في “لوكو إنفست”: “ضعف الروبل بصورة متزايدة بسبب نهاية فترة تحصيل الضرائب وجني الأرباح”.

وأوضح: “انتهت قبل أيام فترة دفع الضرائب التي تشهد في العادة قيام شركات التصدير بتحويل عائداتها بالعملات الأجنبية لسداد المستحقات المحلية”.

على صعيد متصل، أشار بوليفوي إلى أنه من الممكن جدا أن يضعف الروبل قريبا بشكل مؤقت إلى ما بين 63 و65 أمام الدولار.