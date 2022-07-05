سعر الروبل الروسي عند أدنى مستوى في 3 أسابيع

يواصل سعر الروبل الروسي الذي انتزع لقب العملة الأفضل في العالم، تراجعاته القوية اليوم الثلاثاء وذلك بعد موجة من الارتفاعات الماراثونية مقابل الدولار واليورو، وتتزامن تلك التراجعات مع انفتاح الحكومة الروسية على تحرير أسعار الصرف وخفض قيمة الروبل، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وانخفض سعر الروبل الروسي في تعاملات، اليوم الثلاثاء، مقابل الدولار الأمريكي في حدود 5% نزولا إلى أدنى مستوياته منذ 14 يونيو الماضي حينما كان يتداول قرب مستويات الـ 58 روبل للدولار.

ونزل سعر الروبل الآن إلى مستويات 57.6882 روبل دولار، يأتي ذلك بعدما ارتفع الروبل يوم 29 يونيو الماضي إلى أعلى مستوياته مقابل اليورو والدولار منذ مايو 2015.

وارتفع سعر العملة الأوروبية اليورو خلال هذه اللحظات مقابل الروبل الروسي لتقفز إلى مستويات قرب الـ 60 روبل لليورو بعدما نزلت في وقت سابق من الأسبوع الماضي إلى مستويات قرب 53 روبل لليورو.

هل بدأت الخسارة؟

منذ أيام قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، بأن وزارتي المالية والتنمية الاقتصادية مستعدتان لخسارة جزء من أموال الميزانية للعام 2022 لتحقيق الاستقرار في سعر صرف الروبل.

وقال سيلوانوف إن الحكومة مستعدة لتنفيذ تدخلات في سوق العملات المحلية وتخصيص جزء من أموال الميزانية للعام 2022 بهدف تحقيق استقرار في سعر صرف العملة الروسية.

وتوقع سيلوانوف إمكانية استخدام جزء من عائدات النفط والغاز لتنفيذ تدخلات في سوق العملات المحلية، وأشار إلى أن تدخلات مثل هذه ستؤثر على سعر صرف الروبل، إلا أنه أكد أن القرار لم يتخذ بعد.

تعويم الروبل

وقال سيلوانوف إن اللجنة الحكومية المختصة أيدت اقتراح المركزي الروسي حول إجراء مزيد من تحرير تعويم العملة.

وأضاف سيلوانوف العملة الأجنبية مضرة (للاقتصاد الروسي) لذلك فإن وزارة المالية الروسية مستعدة لتنظيم سعر صرف الروبل لليورو والدولار من خلال أسعار الصرف المتقاطعة لعملة البلدان الصديقة.

تعتبر السلطات الروسية أن سعر صرف التوازن يتراوح بين 70 و80 روبل لكل دولار وهو السعر الذي يجب أن يتداول عند الروبل وفقًا للتقرير.