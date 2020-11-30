اقتصاد وأسواق

سعر الذهب يهبط لأدنى مستوى فى 4 سنوات.. واتجاه لشراء الأصول عالية المخاطر

انخفض سعر الذهب بالنسبة للعقود الأمريكية الآجلة 0.7 % إلى 1775 دولارا للأونصة
أحمد فراج 10:48 ص, الأثنين, 30 نوفمبر 20 10:48 ص, الأثنين, 30 نوفمبر 20

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شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين، ماضيا على مسار تسجيل أسوأ أداء شهري في 4 سنوات، إذ حفز التفاؤل بشأن انتعاش اقتصادي مدفوع بنجاح اللقاح ضد كورونا، المستثمرين على شراء أصول تقليدية عالية المخاطر، بحسب وكالة رويترز.

سعر الذهب هبط في المعاملات الفورية نحو 1% إلى 1771.22 دولار

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية نحو 1% إلى 1771.22 دولار للأونصة، ليخسر 5.7% منذ بداية الشهر الجاري، في أكبر تراجع منذ نوفمبر 2016.

وانخفض سعر الذهب بالنسبة للعقود الأمريكية الآجلة 0.7% إلى 1775 دولارا للأونصة.

وقال مايكل مكارثي، كبير الاستراتيجيين لدى “سي إم سي ماركتس” للأسواق: “التفاؤل النابع من اللقاح بشأن تعاف اقتصادي يقوض فعليا جاذبية استثمارات الملاذ الآمن مثل الذهب”، مضيفا أن انخفاض سعر الذهب دون 1800 دولار حافز آخر لعمليات البيع.

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بيانات المصانع الصينية عززت معنويات المستثمرين

كذلك تعززت المعنويات إذ أظهرت بيانات أن أنشطة المصانع في الصين سجلت نموا بأسرع وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات، في نوفمبر الجاري، وهو ما انعكس على سعر الذهب عالميا.

ويترقب المستثمرون الآن شهادة يدلي بها جيروم باول، محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمام الكونجرس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 2.9% إلى 22.03 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.5% إلى 959.13 دولار للأونصة، وتراجع البلاديوم 0.2% إلى 2420.36 دولار للأونصة.

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إحصاءات سابقة لتدفقات الصناديق من بنك أوف أمريكا أظهرت أن المستثمرين ضخوا المال في صناديق السندات والأسهم عالية المخاطر

وأظهرت إحصاءات سابقة لتدفقات الصناديق من بنك أوف أمريكا، أن المستثمرين ضخوا المال في صناديق السندات والأسهم عالية المخاطر، إذ تقلص تدابير تحفيز غير مسبوقة أثر المخاوف حيال ارتفاع أعداد الإصابات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة.

وتشجع السياسات الداعمة المستثمرين على ضخ المال في أدوات الدين عالية المخاطر، فيها حققت ديون الأسواق الناشئة دخول تدفقات بقيمة 1.9 مليار دولار، وهي أكبر قيمة في خمسة أسابيع، بينما سجلت صناديق السندات الحكومية التي تُعتبر ملاذا آمنا نزوح تدفقات بواقع ثلاثة مليارات دولار.

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وقال بنك الاستثمار إنه في الأسبوع المنتهي في 15 يوليو، استقطبت صناديق السندات 9.3 مليار دولار، بينما تلقت صناديق الأسهم تدفقات بقيمة 4.8 مليار دولار. وتبعد الأسهم العالمية ستة بالمئة فقط عن ملامسة مستوى قياسي جديد مرتفع.

وأضاف بنك أوف أمريكا، أنه في غضون ذلك، سحب المستثمرون 77.9 مليار دولار من صناديق أسواق النقد، مشيرا إلى أن أحدث أسبوع شمل موعدا نهائيا لسداد الضرائب في 15 يوليو في الولايات المتحدة.

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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