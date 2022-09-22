سعر الذهب يهبط في سوريا الخميس.. وعيار 21 يسجل 118 ألف ليرة

شهد سعر الذهب تراجعًا في سوريا خلال تعاملات اليوم الخميس، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 في أسواق سوريا 134,861 ليرة (53.68 دولار) انخفاضًا من مستوى 135,289 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وتراجع متوسط سعر الذهب عيار 21 في سوريا إلى 118,006 ليرة (46.97 دولار) من 118,381 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 18 فى سوريا 101,147 ليرة ( 40.26 دولار) منخفضًا عن مستوى 101,468 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس منخفضا حوالى 1% ، مع ارتفاع الدولار الأمريكي وإعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن المزيد من الزيادات فى سعر الفائدة ، مما قلل من جاذبية المعدن النفيس الذى لا يدر عائدا، بحسب وكالة رويترز.

وتراجع سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.8 % إلى 1660.21 دولار للأوقية (الأونصة) ، وهو مستوى لا يبعد كثيرا عن أدنى مستوى في أكثر من عامين الذي لامسه الأسبوع الماضي عند 1653.10 دولار.

وهبط سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1669.30 دولار.

وانخفضت أسعار الذهب بنسبة 9 % حتى الآن خلال العام.