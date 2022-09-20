سعر الذهب يهبط في سوريا الثلاثاء.. وعيار 24 يلامس 135 ألف ليرة

شهد سعر الذهب تراجعًا في سوريا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 في أسواق سوريا 134,925 ليرة (53.70 دولار) انخفاضًا من مستوى 135,402 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وتراجع متوسط سعر الذهب عيار 21 في سوريا إلى 118,062 ليرة (46.99 دولار) من 118,480 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 18 فى سوريا 101,196 ليرة ( 40.28 دولار) منخفضًا عن مستوى 101,553 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

كما شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء ، مع صعود الدولار وارتفاع عائدات السندات الأمريكية، بينما يستعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بشكل كبير لترويض الضغوط التضخمية، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1669.80 دولا للأوقية (الأونصة).

واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1678.20 دولار.

وقال ريكاردو إيفانجليستا ، كبير المحللين في أكتيف تريد “الذهب يتعرض لضغوط ، ويظل قريبًا من أدنى مستوى في عامين الذى لامسه يوم الجمعة والسبب الرئيسي فى ذلك هو قوة الدولار”.