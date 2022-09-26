أسعار الذهب اليوم في سوريا 26 سبتمبر 2022.. عيار 21 يتراجع

شهد سعر الذهب تراجعًا في سوريا خلال تعاملات اليوم الإثنين، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 في أسواق سوريا 132,542 ليرة (52.75 دولار) انخفاضًا من مستوى 132,930 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا

وتراجع متوسط سعر الذهب عيار 21 في سوريا إلى 115,977 ليرة (46.16 دولار) من 116,316 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 18 فى سوريا 99,408 ليرة ( 39.56 دولار) منخفضًا عن مستوى 99,699 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

سعر أوقية الذهب في سوريا

ونزل سعر أوقية الذهب إلى 4.12 مليون ليرة (1642 دولارا) .

سعر الجنيه الذهب في سوريا

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 928.66 ألف ليرة (369.61 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب انخفاضا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين ليستقر قرب أدنى مستوى منذ عامين ونصف العام متأثرا بارتفاع الدولار، تبني البنوك المركزية الرئيسية موقفا متشددا بشأن أسعار الفائدة لخفض التضخم، بحسب وكالة رويترز.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1637.85 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجع سعر الذهب 1% في وقت سابق من الجلسة ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2020 مسجلا 1626.41 دولار.

وهبط سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.6% إلى 1645 دولارا.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، إلى أعلى مستوى له منذ عام 2002 مدعوما بانخفاض الجنيه الإسترليني.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) وعدد من البنوك المركزية الكبرى الأخرى أسعار الفائدة الأسبوع الماضي مما أثار مخاوف بشأن تأثيرها على النمو.