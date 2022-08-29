سعر الذهب يهبط في الإمارات الإثنين.. وعيار 21 يتجاوز 178 درهما

شهد سعر الذهب انخفاضا في أسواق الإمارات اليوم الإثنين، بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 203.68 درهم ( 55.45 دولار) متراجعا من مستوى 205.52 درهم الذي بلغه أمس.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 فى الإمارات إلى 178.23 درهم (48.52 دولار) من 179.83 درهم الذى سجله أمس.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 في الأسواق الإماراتية مسجلا 152.76 درهم ( 41.59 دولار) نزولا من 154.14 درهم الذي بلغه أمس.

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين ليهبط إلى أدنى مستوياته منذ شهر بعد أن أدى استمرار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) في تشديد السياسة النقدية بهدف خفض التضخم إلى تراجع جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا وصعود الدولار، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 1721.16 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن سجل أدنى مستويات منذ 27 يوليو عند 1720.31 دولار في وقت سابق.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للمعدن النفيس 1% إلى 1732.30 دولار.

ويعتبر الذهب وسيلة تحوط من المخاطر الاقتصادية، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.