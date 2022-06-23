سعر الذهب يهبط فى سوريا الخميس.. وعيار 21 يتجاوز 129 ألف ليرة

هبط سعر الذهب فى سوريا خلال تعاملات اليوم الخميس بحسب موقع “gold-price-today.com” الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

سعر الذهب عيار 24 فى الأسواق السورية يسجل 147,843 ليرة

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 فى الأسواق السورية 147,843 ليرة ( 58.84 دولار) انخفاضا من مستوى 148,595 ليرة الذى بلغه أمس.

سعر الذهب عيار 21 فى سوريا يتراجع إلى 129,366 ليرة

وتراجع متوسط سعر الذهب عيار 21 فى سوريا إلى 129,366 ليرة ( 51.49 دولار) نزولا من 130,024 ليرة الذى سجله فى اليوم السابق.

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 18 فى سوريا 110,884 ليرة ( 44.13 دولار) منخفضا عن 111,448 ليرة الذى سجله فى اليوم السابق.

سعر كيلو الذهب يسجل 147,843,427 ليرة

وسجل متوسط سعر كيلو الذهب 147,843,427 ليرة ( 58,842 دولار) خلال تعاملات اليوم.

سعر الذهب العالمى يتراجع

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس متأثرا بتوقعات رفع أسعار الفائدة رفعا شديدا بعد أن أكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) مجددا التزام البنك بمكافحة التضخم، بحسب وكالة رويترز.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1832.91 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة يتراجع إلى 1834.30 دولار

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % أيضا إلى 1834.30 دولار.

وقال مايكل مكارثي، كبير المسئولين الإستراتيجيين في تايجر بروكرز في أستراليا “مع إشارة جيروم باول إلى أن ارتفاعات بنسبة 1% محتملة فعلا، فقد كان هذا تذكير بالضغط المستمر على أسعار الذهب الناتج عن ارتفاع أسعار الفائدة”.

وسأل عضو في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي “باول” عما إذا كان الاحتياطي الاتحادي قد يرفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 100 نقطة أساس مرة واحدة، فقال إنه لن يستبعد مطلقا أي شيء وإن مسئولي البنك المركزي سيتخذون كل الخطوات اللازمة لاستعادة استقرار الأسعار.

وعادة ما يُنظر إلى الذهب على أنه تحوط ضد التضخم وملاذ آمن خلال الأزمات الاقتصادية، مثل الركود.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

واستقر الدولار عند مستويات مرتفعة بعدما تكبد بعض الخسائر في الجلسة السابقة، مما قلص الطلب على الذهب المسعر بالعملة الأمريكية بين المشترين من حائزي العملات الأخرى.