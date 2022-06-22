سعر الذهب يهبط فى سوريا الأربعاء.. وعيار 21 يلامس 129 ألف ليرة

تراجعت أسعار الذهب فى سوريا خلال تعاملات اليوم الأربعاء بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

سعر الذهب عيار 24 فى الأسواق السورية يتراجع إلى 147,407 ليرة

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 فى الأسواق السورية 147,407 ليرة ( 58.67 دولار) تزولا من 147,932 ليرة الذى بلغه فى اليوم السابق.

وتراجع متوسط سعر الذهب عيار 21 فى سوريا إلى 128,9849 ليرة ( 51.34 دولار) انخفاضا من 129,444 ليرة الذى سجله فى اليوم السابق.

سعر الذهب عيار 18 فى سوريا يتراجع إلى 110,557 ليرة

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 18 فى سوريا 110,557 ليرة ( 44.00 دولار) نزولا من 110,951 ليرة الذى سجله فى اليوم السابق.

وسجل متوسط سعر كيلو الذهب 147,407,168 ليرة ( 58,669 دولار) خلال تعاملات اليوم.

سعر الذهب يتراجع عالميا

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مع استقرار الدولار، على الرغم من استمرار تداول المعدن النفيس في نطاق ضيق إذ يترقب المستثمرون إشارات جديدة من البنوك المركزية الكبرى ، وخاصة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن خطط سياستهم النقدية، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1826.41 دولار للأوقية ، ليواصل خسائره للجلسة الرابعة على التوالي.

سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة يهبط

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.6 % إلى 1827.40 دولار.

وعزز الدولار الأمريكي مكاسبه قرب ذروة عقدين ، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وتراجع سعر الذهب بشكل طفيف أمس الثلاثاء مع ارتفاع عائدات السندات الأمريكية واحتمالات رفع أسعار الفائدة بدرجة أكبر مما طغى على الأثر الداعم للذهب من تراجع الدولار.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1833.40 دولار للأوقية. كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1836.30 دولار.