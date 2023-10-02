سعر الذهب يهبط عالميا مع ارتفاع الدولار وسط ترقب لبيانات أمريكية

شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين ليواصل خسائره للجلسة السادسة على التوالي إذ سجل أدنى مستوى في سبعة أشهر تقريبًا بفعل قوة الدولار، مع تفهم المستثمرين لتقرير التضخم الأمريكي بينما يترقبون بيانات سوق العمل هذا الأسبوع، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1842.79 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوياته منذ العاشر من مارس.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1858.60 دولار.

وفي الأسبوع الماضي، سجل المعدن أكبر انخفاض أسبوعي منذ يونيو 2021 لينهي الربع الثالث منخفضا 3.7 %.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في عشرة أشهر، في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات عن أعلى مستوى في 16 عاما.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 % إلى 21.85 دولار للأوقية ، وهو أدنى مستوياتها في أكثر من ستة أشهر، في حين ارتفع البلاتين 0.3 % إلى 907.13 دولار. وتراجع البلاديوم 0.3 % إلى 1241.90 دولار.