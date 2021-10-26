سعر الذهب يهبط عالميا بعدما حلق قرب مستوى 1810 دولارات مع صعود العملة الأمريكية

شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، متأثرا بصعود الدولار وعوائد السندات، وذلك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون رد فعل البنوك المركزية على تصاعد ضغوط التضخم قبل اجتماعات مهمة قادمة خلال أيام، بحسب وكالة رويترز.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1805.06 دولار للأوقية (الأونصة).

استقرار سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة

واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1806.00 دولار.

كان المعدن النفيس قد قفز بما يقرب من 1% أمس الإثنين مسجلا 1809.66 للأوقية، أي بفارق نحو أربعة دولارات عن أعلى مستوياته منذ ما يقرب من شهر والذي بلغه الأسبوع الماضي.

وارتفع الدولار 0.1% اليوم الثلاثاء بعدما تراجع لأدنى مستوياته منذ نحو شهر في الجلسة السابقة، وهو ما قلص من الإقبال على الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

خبير: سيبقى الذهب مدعوما بشكل جيد نسبيا في أجواء التضخم الحالية

وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري في إس.بي.آي لإدارة الأصول : “سيبقى الذهب مدعوما بشكل جيد نسبيا في أجواء التضخم الحالية إلى أن يتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي تحركا قويا لاحتواء الموقف”.

وتابع “أما إذا تفشى التضخم وخرج عن السيطرة، فربما يرفع مجلس الاحتياطي الأسعار على نحو سريع، وهذا من شأنه تقليل الإقبال في سوق الذهب”.

ويترقب المستثمرون الآن اجتماعي البنكين المركزيين الياباني والأوروبي يوم الخميس، يعقبهما اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي الأسبوع المقبل واجتماع لجنة السياسة ببنك إنجلترا. ومن المنتظر أيضا إعلان بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث من العام.

الفضة تخسر 0.4% في المعاملات الفورية

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 24.46 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.6 % إلى 1051.11 دولار واستقر البلاديوم عند 2050.46 دولار دون تغيير.

سعر الذهب يقفز حوالي 1% خلال تعاملات أمس

وقفزت أسعار الذهب حوالي 1% خلال تعاملات أمس الإثنين، إذ عزز تراجع عوائد السندات الأمريكية واستمرار القلق بشأن التضخم جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن قبيل اجتماعات لبنوك مركزية كبرى هذا الأسبوع.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 1807.90 دولار للأوقية . وتقدمت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 % إلى 1810.50 دولار.

وهبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 1.6240% بعد أن سجلت أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 1.7 % الأسبوع الماضي، وهو ما يقلص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وسجل الذهب يوم الجمعة أعلى مستوى له منذ أوائل سبتمبر قبل أن يتخلى عن بعض المكاسب، على خلفية قول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى جيروم باول إنه يتعين على البنك المركزي الأمريكي البدء في خفض مشترياته من الأصول.