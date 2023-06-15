سعر الذهب يهبط عالميا إلى أدنى مستوى فى ربع عام مع صعود الدولار

شهد سعر الذهب العالمى انخفاضا اليوم الخميس ليهبط إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مع ارتفاع الدولار بعدما ألمح مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) إلى أنه سيقدم على المزيد من رفع أسعار الفائدة هذا العام، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1935.09 دولار للأوقية (الأونصة) مسجلا أدنى مستوياته منذ 17 مارس.

سعر الذهب عالميا

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.1 % إلى 1947.10 دولار.

في توقعات اقتصادية جديدة ، أشار المركزي الأمريكي إلى أن الاقتصاد الأقوى من التوقعات وتراجع التضخم بوتيرة أبطأ سيؤديان إلى رفع محتمل لتكاليف الاقتراض بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية العام.

وقال براين لان، من جولد سيلفر سنترال في سنغافورة “توقعات رفع سعر الفائدة مرتين أخريين ضغطت على الذهب وقد تشهد الأسعار مزيدا من ضغوط البيع”.

وارتفع مؤشر الدولار مما جعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وتتجه الأنظار بالأسواق الآن إلى مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي تصدر في وقت لاحق اليوم‭ ‬، ومنها طلبات إعانة البطالة الأسبوعية

ولا يزال التركيز منصبا أيضا على اجتماع البنك المركزي الأوروبي، إذ من المتوقع أن يرفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى منذ 22 عاما اليوم ويترك الباب مفتوحا أمام مزيد من الزيادات، موسعا معركته ضد التضخم المرتفع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية نحو 2% إلى 23.4654 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.6 % إلى 969.61 دولار، وخسر البلاديوم 1% مسجلا 1371.44 دولار.