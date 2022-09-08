سعر الذهب ينخفض في سوريا الخميس.. وعيار 24 يتجاوز 138 ألف ليرة

شهد سعر الذهب تراجعًا في سوريا خلال تعاملات اليوم الخميس، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 في أسواق سوريا 138,528 ليرة (55.14 دولار) انخفاضًا من مستوى 138,819 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وتراجع متوسط سعر الذهب عيار 21 في سوريا إلى 121,215 ليرة (48.24 دولار) من 121,470 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 18 فى سوريا 103,898 ليرة ( 41.35 دولار) منخفضًا عن مستوى 104,116 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وشهد سعر الذهب تباينا في الأسواق العالمية اليوم الخميس، بينما يترقب المستثمرون تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول وقرار المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة المرتقب في وقت لاحق اليوم، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1716.59 دولار للأونصة (الأوقية) ، بعد ارتفاعه بنحو 1% أمس الأربعاء.

ولم تشهد العقود الأمريكية تغييرا يذكر واستقرت عند 1728 دولارا.

يأتي هذا بينما استقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في عقدين، والذي لامسه في الجلسة السابقة.

وصعدت أسعار الذهب عند الإغلاق أمس بدعم من تراجع طفيف للدولار الأمريكي من أعلى مستوى في عقدين ومشتريات من متصيدي الصفقات للاستفادة من الخسائر التي مني بها المعدن النفيس مؤخرا، لكن آفاق المعدن النفيس ما زالت ملبدة بغيوم احتمالات زيادات كبيرة في أسعار الفائدة.