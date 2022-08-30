سعر الذهب ينخفض في العراق الثلاثاء.. وعيار 18 يلامس 61 ألف دينار

تراجع سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في العراق بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وانخفض متوسط سعر الذهب عيار 24 في العراق إلى 81,274 دينار (55.80 دولار) نزولا من 81,633 دينار الذي سجله في اليوم السابق.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 21 في العراق 71,116 دينار (48.83 دولار) مقارنة مع 71,431 دينار الذي بلغه أمس.

وهبط سعر الذهب عيار 18 فى العراق إلى 60,956 دينار (41.85 دولار) مقارنة مع 61,226 دينار فى اليوم السابق.

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء بضغط من ارتفاع الدولار في الوقت الذي أثرت فيه أيضا احتمالية رفع أسعار الفائدة الأمريكية لمستويات أعلى ولفترة أطول على جاذبية المعدن النفيس التي لا يدر عائدا، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1732.10 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ شهر عند 1719.56 دولار في الجلسة السابقة.

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الآجلة الأمريكية 0.3% إلى 1744.10 دولار.

وفي مؤتمر للبنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج، أظهر مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي موقفا متشددا وتعهدا بببذل جميع الجهود الممكنة لكبح جماح التضخم المتصاعد بلا هوادة حتى لو تأثر النمو سلبا بسبب ذلك.

وبينما يعتبر الذهب ملاذا آمنا في أوقات الضبابية الاقتصادية، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.