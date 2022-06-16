سعر الذهب ينخفض في الإمارات الخميس.. وعيار 24 يلامس 215 درهما

شهد سعر الذهب انخفاضا في أسواق الإمارات اليوم الخميس بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 214.98 درهم (58.53 دولار) منخفضا من مستوى 216.43 درهم الذي بلغه أمس الأربعاء.

سعر الذهب عيار 21 فى دولة الإمارات إلى 188.11 درهم

وتراجع سعر الذهب عيار 21 في دولة الإمارات إلى 188.11 درهم (51.22 دولار) لينخفض من مستوى 189.38 درهم الذي سجله أمس.

وسجل سعر الذهب عيار 18 في الأسواق الإماراتية 161.24 درهم (43.90 دولار) نزولا من 162.33 درهم الذي بلغه في اليوم السابق.

سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات يسجل 214,982 درهم

وسجل سعر كيلو الذهب فى أسواق الإمارات 214,982 درهم (58,531 دولار).

وشهدت أسعار الذهب تباينا في الأسواق العالمية اليوم الخميس مع تعافي الدولار على نحو طفيف بعد رفع كبير لكن متوقع على نطاق واسع لأسعار الفائدة الأمريكية أدى إلى تراجع كبير للدولار في الجلسة السابقة، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت اسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1831.63 دولار للأوقية (الأونصة).

أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تصعد

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.8 % إلى 1833.40 دولار للاوقية.

ويزيد رفع الفائدة الأمريكية في المدى القصير وزيادة العائد على سندات الخزانة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.

ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة أمس الأربعاء بمقدار 75 نقطة أساس وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 25 عاما للحد من زيادة التضخم.

ويُنظر إلى الذهب غالبا على أنه أصل آمن في أوقات الضبابية الاقتصادية، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات يؤدي لزيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.