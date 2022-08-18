سعر الذهب ينخفض في الإمارات الخميس.. وعيار 21 يسجل 182 درهما

شهد سعر الذهب انخفاضا في أسواق الإمارات اليوم الخميس، بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 208.22 درهم ( 56.69 دولار) متراجعا من مستوى 208.77 درهم الذي بلغه أمس.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 فى الإمارات إلى 182.19 درهم (49.60 دولار) من 182.68 درهم الذى سجله أمس.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 في الأسواق الإماراتية مسجلا 156.17 درهم ( 42.52 دولار) نزولا من 156.58 درهم الذي بلغه أمس.

وشهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا اليوم الخميس مع تراجع عائدات السندات، غير أن صعود الدولار والتوقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي رفع أسعار الفائدة أبقى الأسعار قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين، بحسب وكالة رويترز.

وتقدمت أسعارالذهب في العقود الفورية 0.3 % إلى 1765.80 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد تراجع على مدى ثلاثة أيام نزل به إلى 1759.17 دولار أمس، وهو أدنى مستوى منذ الثالث من أغسطس الحالى.

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1779.90 دولار للأوقية.

وقال أولي هانسن المحلل لدى ساكسو بنك “ضعف الذهب يرجع إلى استئناف ارتفاع الدولار وأيضا لأن محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى تحدث عن رفع أسعار الفائدة، على الرغم من أنهم أشاروا إلى أن من المحتمل أن تنخفض الوتيرة لاحقا”.