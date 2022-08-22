سعر الذهب ينخفض في الإمارات الإثنين.. وعيار 21 يتجاوز 170 درهما

شهد سعر الذهب انخفاضا في أسواق الإمارات اليوم الإثنين، بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 204.97 درهم ( 55.80 دولار) متراجعا من مستوى 206.52 درهم الذي بلغه أمس.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 فى الإمارات إلى 179.35 درهم (48.83 دولار) من 180.71 درهم الذى سجله أمس.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 في الأسواق الإماراتية مسجلا 153.73 درهم ( 41.85 دولار) نزولا من 154.89 درهم الذي بلغه أمس.

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين لتهبط لسادس جلسة على التوالي لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع متأثرة بقوة الدولار وتوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة للحد من ارتفاع التضخم، بحسب وكالة رويترز.

وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1746.06 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ 28 يوليو إلى 1743.83 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة. وفقد الذهب ما يقرب من 3% الأسبوع الماضي.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1758.80 دولار للأوقية.

والذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لأنه يؤدي إلى زيادة تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.