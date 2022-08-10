سعر الذهب ينخفض في الإمارات الأربعاء.. وعيار 21 يسجل 185 درهما

شهد سعر الذهب انخفاضا في أسواق الإمارات اليوم الأربعاء، بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 211.60 درهم ( 57.61 دولار) متراجعا من مستوى 212.04 درهم الذي بلغه أمس.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 فى الإمارات إلى 185.15 درهم (50.41 دولار) من 185.54 درهم الذى سجله أمس.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 في الأسواق الإماراتية مسجلا 158.70 درهم ( 43.21 دولار) نزولا من 159.03 درهم الذي بلغه أمس.

وشهد سعر الذهب تراجعا في الأسواق العالمية اليوم الأربعاء لينخفض من أعلى مستوى له في أكثر من شهر بسبب ارتفاع عائدات السندات، بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية التي من المتوقع أن تؤثر على وتيرة رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1789.29 دولارًا للأوقية بعد أن ارتفع لأعلى مستوياته منذ الخامس من يوليو عند 1800.29 دولار أمس الثلاثاء.

وتراجع سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1806.10 دولار.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 2.7990% ، ما زاد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وينصب تركيز المستثمرين على بيانات التضخم في الولايات المتحدة.

قال إيليا سبيفاك، محلل العملات في ديلى إف إكس “ما هو مهم أنه يتم تداول الأسعار حاليًا عند مستوى 1800 دولار”.