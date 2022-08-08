سعر الذهب ينخفض فى الإمارات الإثنين.. وعيار 21 يتجاوز 183 درهما

شهد سعر الذهب انخفاضا فى أسواق الإمارات اليوم الإثنين بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 فى الإمارات 209.65 درهم ( 57.08 دولار) متراجعا من مستوى 209.92 درهم الذي بلغه أمس.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 فى الإمارات إلى 183.45 درهم (49.94 دولار) من 183.69 درهم الذى سجله أمس.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 فى الأسواق الإماراتية مسجلا 157.24 درهم ( 42.81 دولار) نزولا من 157.44 درهم الذى بلغه أمس.

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين بعد أن عززت بيانات التوظيف الأمريكية القوية الأسبوع الماضي احتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة بشكل كبير مما أدى إلى ارتفاع عوائد الدولار وسندات الخزانة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1771.74 دولار للأوقية (الأونصة) بعد تراجعه 1% في الجلسة السابقة.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1788.20 دولار.

وقال ستيفن إينيس من مؤسسة إس. بي.آي لإدارة الأصول “بدأ الذهب بشكل هادئ في الوقت الذي ما زالت فيه السوق تستوعب الآثار المترتبة على تقرير الوظائف الأمريكي القوي وإلى أي مدى سيؤثر على مجلس الاحتياطي الفيدرالى.

“أعتقد أن زيادة يوليو في الوظائف غير الزراعية ترفع احتمالات رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس في سبتمبر والتي لا بد أن تكون سلبية بالنسبة للذهب”.