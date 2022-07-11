سعر الذهب ينخفض الإثنين مع استقرار الدولار قرب أعلى مستوى له خلال 20 عاما

انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين مع استقرار سعر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له منذ 20 عاما ليستمر الضغط على الطلب على الذهب المقوم بالدولار، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وهبطت أسعار الذهب بنسبة 0.1 % إلى 1740.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0045 بتوقيت جرينتش. وانخفضت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1739.50 دولار.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى له منذ نحو 20 عاما مما جعل المشترين الأجانب يبتعدون عن الذهب.



وانخفض الذهب لرابع أسبوع على التوالي الجمعة الماضية متضررا من صعود الدولار والمراهنات على الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي تكتسب قوة بعد بيانات الوظائف الأمريكية القوية.

واستهلت الأسهم الآسيوية بشكل حذر اليوم الاثنين مع استعداد المستثمرين لتقرير التضخم الأمريكي الذي قد يفرض زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 19.27 دولار للأونصة كما انخفض البلاتين واحد في المئة إلى 887.89 دولار. وتراجع سعر البلاديوم 1.3 % إلى 2153.50 دولار بعد ارتفاعه بنحو عشرة في المئة يوم الجمعة.

الدولار يرتفع لأعلى مستوى له أمام الين منذ 24 عاما

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاما مقابل الين يوم الاثنين بعد أن أشارت النتائج الطيبة التي حققها التحالف المحافظ الحاكم في اليابان إلى عدم وجود تغيير في السياسات النقدية المتساهلة وعززت مخاوف النمو العالمي الدولار كملاذ آمن على نطاق أوسع، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع سعر الدولار إلى 137.28 ين في التعاملات الصباحية، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 1998. ثم قلص الدولار هذه المكاسب بشكل طفيف وارتفع 0.6 % إلى 136.93.

وارتفع الدولار أيضا أمام اليورو الذي انخفض 0.38 5 إلى 1.0144 دولار متجها مرة أخرى صوب أدنى مستوى له منذ 20 عاما والذي سجله خلال التعاملات يوم الجمعة الماضي، تاركا مؤشر الدولار مرتفعا 0.4 % عند 107.3.