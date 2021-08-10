سعر الذهب ينتعش عالميا مع نمو الطلب واستقرار مؤشر الدولار

سعر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة يربح 0.6 %

شهد سعر الذهب انتعاشا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء عقب مبيعات كثيفة في الجلستين السابقتين، وحفز الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعد ملاذا آمنا توقف مكاسب الدولار، إلا أن مخاوف رفع أسعار الفائدة أقرب مما هو متوقع كبحت رحلة الصعود، بحسب وكالة رويترز.

وتقدم سعر الذهب في السوق الفورية 0.4 % إلى 1734.58 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة يربح 0.6 %

وصعد سعر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.6 % إلى 1736 دولارا.

وخسر سعر الذهب أكثر من 4% في الجلستين الأخيرتين بعد أن فاقت بيانات الوظائف الأمريكية التوقعات معززة التكهنات بتقليص مبكر لإجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالى لدعم الاقتصاد.

والآن يتجه اهتمام المستثمرين لبيانات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة التي من المقرر أن تصدر يوم الأربعاء.

الذهب أداة للتحوط في مواجهة التضخم

ويُعتبر الذهب أداة للتحوط في مواجهة التضخم إلا أن رفع مجلس الاحتياطي سعر الفائدة يضعف جاذبيته لأنه يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وسمح استقرار مؤشر الدولار للذهب بالتقاط أنفاسه، وحقق المؤشر مكاسب قوية على مدى اليومين الماضيين وتزيد قوة الدولار من تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

الفضة تربح 0.8 %

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.8 % إلى 23.62 دولار للأوقية بعدما هبطت لأقل مستوى في ثمانية أشهر أمس الاثنين.

وصعد البلاتين 1% إلى 989.65 دولار وارتفع البلاديوم 0.7 % إلى 2618.71 دولار.

وهوى سعر الذهب إلى أقل مستوى في أكثر من أربعة أشهر أثناء التعاملات أمس الاثنين، إذ زادت بيانات الوظائف الأمريكية القوية التوقعات بأن يقلص مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) إجراءاته لدعم الاقتصاد في موعد أقرب من المتوقع.

وهبط سعر الذهب في السوق الفورية 2.1 % إلى 1726.51 دولار للأوقية فى تعاملات أمس الاثنين.

وخسرت الفضة 7.5 % إلى أدنى مستوى فيما يزيد على ثمانية أشهر عند 22.50 دولار للأوقية، قبل أن تقلص خسائرها في أحدث تعاملات إلى 4% عند 23.33 دولار.

وكان سعر الذهب قد هبط بما يزيد على 2% يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أن أرباب العمل وظفوا أكبر عدد من العاملين في حوالي عام في يوليو.

الذهب يتراجع 4.4 % في التعاملات الآسيوية المبكرة أمس الاثنين

وفي التعاملات الآسيوية المبكرة أمس الاثنين، شهد الذهب تراجعا بلغ 4.4 % وانخفض لفترة وجيزة إلى ما دون 1700 دولار، لكنه تعافى من تلك المستويات المنخفضة مع توقف ارتفاع الدولار مؤقتا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين 0.36 % إلى 976.17 دولار للأوقية، بعد أن كان سجل في وقت سابق أقل سعر منذ نوفمبر2020. وانخفض البلاديوم 0.9 % إلى 2604.15 دولار.