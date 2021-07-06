سعر الذهب يصعد لمستويات قياسية وسط ترقب للسياسات النقدية للاحتياطي الفيدرالي

شهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء ليتخطى مستوى 1800 دولار للأونصة مسجلا أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، حيث أدى تراجع الدولار إلى ارتفاع الطلب على المعدن النفيس ، بينما تتجه أنظار المستثمرين إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتوضيح السياسة النقدية، بحسب وكالة رويترز.

وصعد سعر الذهب فى السوق الفورية 0.7 % إلى 1804.50 دولار للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوى منذ 17 يونيو.

صعود سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1.3%

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.3% إلى 1806.30 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6% إلى 26.61 دولارًا للأوقية ، وربح البلاديوم 0.2% إلى 2818.22 دولارًا ، وصعد البلاتين 1.3% إلى 1110.98 دولارًا.

يقول محللون إن الذهب قد نجح في هذه اللحظات في اختراق مستويات المقاومة الهامة 1800 للمرة الثانية على التوالي بعدما اخترق الذهب مستوى المقاومة خلال جلسة يوم.

الذهب ينهى تعاملات أمس عند مستويات 1793 دولار للأوقية

وأنهى الذهب تعاملات أمس الإثنين عند مستويات 1793 دولار للأوقية، فيما يتداول الذهب الآن قرب أعلى مستوياته في 3 أسابيع تقريبًا.

وعزز الملاذ الآمن الأشهر من مكاسبه اليوم الثلاثاء تزامنًا مع تجدد المخاوف بشأن متحورات فيروس كورونا وتضارب البيانات بشأن جدوى اللقاحات مع المتحورات الجديدة.

الذهب يفتتح التداولات عند مستويات 1787.50 دولارًا للأوقية

وافتتح الذهب التداولات عند مستويات 1787.50 دولارًا للأوقية بينما يتداول في هذه اللحظات عند مستويات 1806 رابحا أكثر من 22 دولار بزادة 1.3%.

واستفاد الذهب من ضعف الدولار الأمريكي حيث تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.25% ليصل مستوى 92.1 نقطة، وذلك مقابل سلة من العملات الرئيسية.

ورغم ضعف العائد على السندات الأمريكية الولايات المتحدة أجل 10 سنوات إلا أنها سجلت ارتفاعًا طفيفًا بحوالي 0.002 صعودا إلى 1.439%.

يذكر أن الأسواق الأمريكية كانت في عطلة أمس الإثنين للاحتفال بيوم الاستقلال.

وتتجه الأنظار هذا الأسبوع نحو الاحتياطي الفيدرالي، إذ يكشف عن محضر اجتماعه الأخير غدًا الأربعاء، والذي أعلن خلاله أنه يتوقع بدء رفع الفائدة في 2023.

بيانات التضخم الأسبوع الماضي تعزز من جاذبية الملاذ الآمن

وعززت بيانات التضخم الأسبوع الماضي من جاذبية الملاذ الآمن بينما أفقدت الدولار بعضًا من جاذبيته.

وارتفع سعر الذهب أمس الاثنين فيما أدى هبوط الدولار وعائدات السندات عقب بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت متباينة لتهدئة مخاوف المستثمرين إزاء تشديد أكبر للسياسة النقدية مما ساعد المعدن الأصفر علي الارتفاع صوب 1800 دولار مرة أخرى.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.3 % إلى 1791.2 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ أعلى مستوى منذ 18 يونيو عند 1794.86 يوم الجمعة.

ومعظم الأسواق الأمريكية كانت مغلقة أمس الاثنين بمناسبة عيد الاستقلال.

وجاءت الأرقام الرئيسية لتوفير وظائف جديدة في الولايات المتحدة في يونيو أعلى من التوقعات إلا أن معدل البطالة ارتفع ولم يطرأ تغير على مشاركة القوة العاملة.

وهو ما يشير لتقدم إيجابي ولكنه في الوقت ذاته يفسح المجال لانتظار مجلس الاحتياطي الفيدرالى بعض الوقت قبل تقليص مشتريات الأصول أو رفع أسعار الفائدة.

وقال أولي هانسن المحلل في بنك ساكسو إن الدولار تخلى عن جزء من قوته في الآونة الأخيرة بينما يتمسك الذهب ببعض مكاسب يوم الجمعة ليتحدى مجددا مستوى مقاومة قبل 1800 دولار.