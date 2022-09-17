سعر الذهب يصعد في سوريا السبت.. وعيار 21 يتجاوز 135 ألف ليرة

شهد سعر الذهب ارتفاعا في سوريا خلال تعاملات اليوم السبت، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 في الأسواق السورية 135,475 ليرة (53.92 دولار) ارتفاعا من مستوى 135,305 ليرة الذي بلغه أمس.

وارتفع متوسط سعر الذهب عيار 21 في سوريا إلى 118,543 ليرة (47.18 دولار) مقارنة مع 118,395 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 18 في سوريا 101,608 ليرة (40.44 دولار) مرتفعا عن مستوى 101,480 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وأغلق سعر الذهب مرتفعا فى الأسواق العالمية فى ختام تعاملات أمس الجمعة، مع توقف صعود الدولار، لكن مكاسب العملة الأمريكية خلال الأسبوع والتوقعات برفع كبير في أسعار الفائدة الأمريكية، أبقت المعدن النفيس دون مستوى 1700 دولار الرئيسي، مما كبده أكبر خسارة أسبوعية في أربعة أسابيع، بحسب وكالة رويترز.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1672.48 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدم سعر الذهب فى العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 0.4% عند التسوية إلى 1683.50 دولار.

وقال فيليب ستريبل، كبير محللي الأسواق لدى بلو لاين فيوتشرز في شيكاجو “رأينا الدولار يتحول إلى الهبوط، وتسارع هبوط الأسهم الأمريكية، الأمر الذي ربما يكون قد حفز بعض عمليات الشراء”.

وعند الإغلاق، كان الذهب لا يزال منخفضا بنحو 2.5% خلال الأسبوع، بعدما تراجع في وقت سابق لأدنى مستوى منذ أبريل 2020.