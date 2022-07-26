سعر الذهب يصعد في سوريا الثلاثاء.. وعيار 21 يتجاوز 121 ألف ليرة

شهد سعر الذهب ارتفاعا في سوريا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 في الأسواق السورية 139,215 ليرة (55.41 دولار) ارتفاعا من مستوى 138,965 ليرة الذي بلغه أمس.

وارتفع متوسط سعر الذهب عيار 21 في سوريا إلى 121,816 ليرة (48.48 دولار) مقارنة مع 121,597 ليرة الذى سجله في اليوم السابق.

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 18 في سوريا 104,413 ليرة (41.56 دولار) مرتفعا عن مستوى 104,225 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وسجل متوسط سعر كيلو الذهب 139,215,136 ليرة (55,408 دولار) خلال تعاملات اليوم.

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء لتصعد بعض الشيء فى الوقت الذى تأرجحت فيه داخل نطاق محدود خلال اليوم مع تراجع الدولار، بينما تجنب المستثمرون الرهانات الكبيرة قبيل الرفع المتوقع لأسعار الفائدة الأمريكية، بحسب وكالة رويترز.

وتقدمت أسعار الذهب 0.5% في المعاملات الفورية إلى 1726.83 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1724.90 دولار للأوقية.

وانخفض الدولار للجلسة الرابعة على التوالي، فهبط 0.1% مقابل العملات المنافسة مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس غدا الأربعاء.

ومن شأن رفع الفائدة بهذا القدر الكبير أن ينهي عمليا دعم الاقتصاد في فترة انتشار جائحة كوفيد-19.

ويزيد رفع الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لاقتناء الذهب الذي لا يدر عوائد ثابتة.