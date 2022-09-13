سعر الذهب يصعد في سوريا الثلاثاء.. وعيار 21 يتجاوز 122 ألف ليرة

شهد سعر الذهب ارتفاعا في سوريا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 في الأسواق السورية 139,853 ليرة (55.66 دولار) ارتفاعا من مستوى 139,401 ليرة الذي بلغه أمس.

وارتفع متوسط سعر الذهب عيار 21 في سوريا إلى 122,375 ليرة (48.71 دولار) مقارنة مع 121,979 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 18 في سوريا 104,892 ليرة (41.75 دولار) مرتفعا عن مستوى 104,552 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وشهد المعدن الأصفر انخفاضا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، إذ يترقب المستثمرون الحذر من بيانات التضخم الأمريكية لتوقع مقدار رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى لأسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية إلى 1724.19 دولار للأوقية (الأونصة) . ووصلت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها في أسبوعين عند 1734.99 دولار أمس الاثنين مع تراجع الدولار.

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الآجلة الأمريكية 0.3 % إلى 1734.90 دولار.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية، ارتفاع التضخم الرئيسي بنسبة 8.1 % على أساس سنوي في أغسطس مقابل 8.5 % في يوليو.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر ملاذا للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يقلل من جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.