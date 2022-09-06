سعر الذهب يصعد في سوريا الثلاثاء.. وعيار 24 يتجاوز 138 ألف ليرة

شهد سعر الذهب ارتفاعًا في سوريا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 في الأسواق السورية 138,456 ليرة (55.11 دولار) ارتفاعًا من مستوى 138,294 ليرة، الذي بلغه أمس.

وارتفع متوسط سعر الذهب عيار 21 في سوريا إلى 121,152 ليرة (48.22 دولار)، مقارنة مع 121,010 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 18 في سوريا 103,843 ليرة (41.33 دولار)، مرتفعًا عن مستوى 103,722 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، إذ دفع التوقف المؤقت في ارتفاع الدولار وأزمة الطاقة في أوروبا بعض المستثمرين لشراء المعدن الذي يعد ملاذا آمنا، بحسب وكالة رويترز.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1718.30 دولار للأوقية (الأونصة). وكانت الأسعار ارتفعت في وقت سابق بنحو 1% إلى أعلى مستوياتها في أسبوع.

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1729.40 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.1% لكنه لم يكن بعيدا عن أعلى مستوياته في 20 عاما والذي بلغه في الجلسة السابقة.

وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم والضبابية الاقتصادية، فإن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يزيد من كلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عائدا ويعزز الدولار.