سعر الذهب يصعد في سوريا الثلاثاء.. وعيار 21 يتجاوز 125 ألف ليرة

شهد سعر الذهب ارتفاعا في سوريا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 في الأسواق السورية 143,384 ليرة (57.07 دولار) ارتفاعا من مستوى 143,198 ليرة الذي بلغه أمس.

وارتفع متوسط سعر الذهب عيار 21 في سوريا إلى 125,464 ليرة (49.94 دولار) مقارنة مع 125,301 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 18 في سوريا 107,540 ليرة (42.80 دولار) مرتفعا عن مستوى 107,400 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وشهد سعر الذهب استقرارا في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء في الوقت الذي تخلى فيه المعدن النفيس عن مكاسبه السابقة ليتداول عند مستوى أقل مع ارتفاع الدولار الأمريكي، على الرغم من أن انخفاض عوائد السندات والمخاوف المتزايدة من الركود أبقت الذهب بالقرب من ذروة أربعة أسابيع، بحسب وكالة رويترز.

واستقر سعر الذهب فى المعاملات الفورية عند حوالي 1771.29 دولارًا للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 5 يوليو عند 1780.39 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

واستقر سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1787.10 دولار.

قال المحلل جيوفاني ستونوفو في يو بي إس، إن انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة دعم الذهب في الأيام الأخيرة.

وارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في حوالي شهر أمس الإثنين مدعومة بتراجع الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية قد تؤثر على مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي في تشديد السياسة النقدية.