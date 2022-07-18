سعر الذهب يصعد في سوريا الإثنين.. وعيار 21 يتجاوز 121 ألف ليرة

شهد سعر الذهب ارتفاعا في سوريا خلال تعاملات اليوم الإثنين، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 في الأسواق السورية 139,256 ليرة (55.42 دولار) ارتفاعا من مستوى 138,116 ليرة الذي بلغه أمس.

وارتفع متوسط سعر الذهب عيار 21 في سوريا إلى 121,852 ليرة (48.50 دولار) مقارنة مع 120,855 ليرة الذى سجله في اليوم السابق.

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 18 في سوريا 104,443 ليرة (41.57 دولار) مرتفعا عن مستوى 103,589 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وسجل متوسط سعر كيلو الذهب 139,255,530 ليرة (54,971 دولار) خلال تعاملات اليوم.

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين مع انخفاض الدولار بعض الشيء في حين تراجع المستثمرون عن توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، بحسب وكالة رويترز.

وتقدم سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1719.49 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوياته في نحو عام الأسبوع الماضي.

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.6% إلى 1714.30 دولار.

وتراجع الدولار عن أعلى مستوياته في 20 عاما متراجعا 0.3% مما خفض من تكلفة الذهب المقوم بالدولار على المشترين بعملات أخرى.

وأشار مسؤولون من مجلس الاحتياطي الفيدرالى يوم الجمعة إلى أنهم سيتمسكون برفع الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماعات البنك المركزي المقررة يومي 26 و27 يوليو.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر في وقت لاحق هذا الأسبوع.