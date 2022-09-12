سعر الذهب يصعد في سوريا الإثنين.. وعيار 21 يتجاوز 122 ألف ليرة

شهد سعر الذهب ارتفاعًا في سوريا، خلال تعاملات اليوم الإثنين، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 في الأسواق السورية 139,635 ليرة (55.58 دولار) ارتفاعًا من مستوى 138,803 ليرة، الذي بلغه أمس.

وارتفع متوسط سعر الذهب عيار 21 في سوريا إلى 122,184 ليرة (48.63 دولار)، مقارنة مع 121,456 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 18 في سوريا 104,728 ليرة (41.68 دولار) ، مرتفعًا عن مستوى 104,104 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وصعد سعر الذهب فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين مع انخفاض الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين ، مما دفع المستثمرين إلى شراء المعدن الأصفر، في الوقت الذى تتطلع فيه الأسواق إلى بيانات التضخم الأمريكية للحصول على مزيد من الدلائل على رفع أسعار الفائدة الفيدرالية، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1722.79 دولار للأوقية ( الأونصة).

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1733.20 دولار.

وقال هان تان ، كبير محللي السوق في Exinity : ” يجب أن تثبت مكاسب الذهب في بداية هذا الأسبوع مؤقتا إن كانت تقارير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية الواردة تشير إلى ارتفاع جامح للتضخم”.

وقال كليفورد بينيت ، كبير الاقتصاديين في ACY Securities: “إن وجود مؤشر آخر على أن التضخم قد بلغ ذروته سيكون مشجعًا لسوق الذهب “.