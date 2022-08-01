سعر الذهب يصعد في سوريا الإثنين.. وعيار 21 يتجاوز 125 ألف ليرة

شهد سعر الذهب ارتفاعا في سوريا خلال تعاملات اليوم الاثنين، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 في الأسواق السورية 143,368 ليرة (57.06 دولار) ارتفاعا من مستوى 142,794 ليرة الذي بلغه أمس.

وارتفع متوسط سعر الذهب عيار 21 في سوريا إلى 125,450 ليرة (49.93 دولار) مقارنة مع 124,948 ليرة الذى سجله في اليوم السابق.

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 18 في سوريا 107,527 ليرة (42.80 دولار) مرتفعا عن مستوى 107,097 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وسجل متوسط سعر كيلو الذهب 143,367,676 ليرة (57,061 دولار) خلال تعاملات اليوم.

واستقرت أسعار الذهب فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين بالقرب من أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع ، بدعم من تراجع الدولار ، في الوقت الذى احتفظ فيه المستثمرون بمزيد من القراءات الاقتصادية التي قد تحدد الوتيرة المستقبلية لارتفاع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية عند 1765.77 دولارًا للأوقية ، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ 6 يوليو عند 1767.79 دولارًا يوم الجمعة.

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1782.50 دولار.

و تراجع الدولار وهو ما جعل الذهب أقل تكلفة للمستثمرين الأجانب. لكن العوائد المرتفعة لسندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قيدت مكاسب الذهب الذى لا يدر عائدا.

وارتفع الذهب بنسبة 2.2% الأسبوع الماضي ، وهو أفضل أداء له منذ مارس ، بعد أن اتخذ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، جيروم باول ، نبرة أقل تشددًا نسبيًا في أعقاب رفع سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس.