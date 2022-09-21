سعر الذهب يصعد في سوريا الأربعاء.. وعيار21 يتجاوز 118 ألف ليرة

شهد سعر الذهب ارتفاعا في سوريا خلال تعاملات اليوم الأربعاء ، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 في الأسواق السورية 135,434 ليرة (53.90 دولار) ارتفاعا من مستوى 134,594 ليرة الذي بلغه أمس.

وارتفع متوسط سعر الذهب عيار 21 في سوريا إلى 118,508 ليرة (47.17 دولار) مقارنة مع 117,773 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 18 في سوريا 101,577 ليرة (40.43 دولار) مرتفعا عن مستوى 100,947 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء بعدما تسبب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية للجيش فى زيادة الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن ، على الرغم من قوة الدولار، إلا أن التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية حدت من مكاسب المعدن النفيس، بحسب وكالة رويترز.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 في الأسواق السورية 139,853 ليرة (55.66 دولار) ارتفاعا من مستوى 139,401 ليرة الذي بلغه أمس.

وارتفع متوسط سعر الذهب عيار 21 في سوريا إلى 122,375 ليرة (48.71 دولار) مقارنة مع 121,979 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 18 في سوريا 104,892 ليرة (41.75 دولار) مرتفعا عن مستوى 104,552 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.5 % إلى 1670.57 دولارًا للأوقية ( الأونصة).

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.6 % إلى 1680.40 دولار.

قال المحلل المستقل روس نورمان “التعبئة المتزايدة والتصعيد في تلك المنطقة ومخاوف التصعيد على مستوى الأسلحة المستخدمة ستدفع أسعار الذهب”.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر استثمارا آمنا خلال فترات عدم اليقين السياسى والمالي ، فإن ارتفاع الأسعار يؤدى إلى تقليل جاذبية المعدن الأصفر الذى لا يدر أى عائد.