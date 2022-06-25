سعر الذهب يصعد في العراق السبت.. وعيار 21 يتجاوز 75 ألف دينار

شهد سعر الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم السبت، في العراق بحسب موقع gold-price-today.com الذي، يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

سعر الذهب عيار 24 في العراق يسجل 85,788 دينار

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 24 في العراق 85,788 دينار (58.76 دولار) ارتفاعا من مستوى 85,689 دينار الذي سجله في اليوم السابق.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 21 فى العراق 75,066 دينار (51.42 دولار) مقارنة ب 74,980 دينار الذي بلغه أمس.

سعر الذهب عيار 18 فى العراق يرتفع إلى 64,342

وتقدم متوسط سعر الذهب عيار 18 فى العراق إلى 64,342 (44.07 دولار) من 64,268 دينار.

وسجل سعر كيلو الذهب 85,787,910 دينار (58,759 دولار).

سعر الذهب العالمي يغلق على ارتفاع

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع أمس الجمعة مع تراجع الدولار إذ عززت مخاوف الركود جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن، لكن رفع أسعار الفائدة الذي يلوح في الأفق وضع الأصول غير الربحية في طريق الانخفاض الأسبوعي، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعـت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1830.22 دولارًا للأوقية ، بعدما لامست في وقت سابق أدنى مستوى لها في أسبوع واحد عند 1816.10 دولار.

سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة يتقدم

وصعدت أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة إلى 1830.3 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2% وهو ما عزز جاذبية الذهب.

وقال كارستن فريتش المحلل في كومرس بنك “نعتقد أن الذهب لديه بعض الاحتمالات الصاعدة الطفيفة في النصف الثاني من العام ، والتوقعات هي 1900 دولار”.

وأضاف فريتش أنه على المدى القصير ، سيرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بقوة ، مما يوفر بعض الرياح المعاكسة للذهب.

وقالت رونا أوكونيل المحللة في ستونكس إن مكاسب الذهب مدفوعة على الأرجح بانخفاض الدولار.