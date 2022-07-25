سعر الذهب يصعد في العراق الإثنين.. وعيار 21 يتجاوز 71 ألف دينار

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الإثنين فى العراق، بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

وبلغ متوسط أسعار الذهب عيار 24 فى العراق 81,387 دينار (55.82 دولار) ارتفاعًا من مستوى 80,770 دينار الذى سجله فى اليوم السابق.

وسجل متوسط أسعار الذهب عيار 21 فى العراق 71,215 دينار (48.85 دولار) مقارنة مع 70,675 دينار الذى بلغه أمس.

وتقدم متوسط أسعار الذهب عيار 18 فى العراق إلى 61,041 دينار ( 41.87 دولار) من 60,579 دينار.

وسجل سعر كيلو الذهب 81,386,732 دينار (55,823 دولار).

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين نتيجة ارتفاع سعر الدولار وتوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا الأسبوع مع تراجع الطلب على المعدن الأصفر، بحسب وكالة رويترز.

وهبط سعر الذهب 0.2 % إلى 1722.84 دولار للأوقية (الأونصة) بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوع يوم الجمعة.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5 % إلى 1718.70 دولار للأوقية.

كما ارتفع الدولار 0.1 % مقابل العملات المنافسة مما يجعل الذهب المقيم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

ويختتم البنك المركزي الأمريكي اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الأربعاء.

وعلى الرغم من أنه يُنظر إلي الذهب على أنه تحوط ضد التضخم فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.