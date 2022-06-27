سعر الذهب يصعد في الإمارات الإثنين.. وعيار 21 يتجاوز 190 درهما   

شهد سعر الذهب ارتفاعا فى أسواق الإمارات اليوم الإثنين بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

سعر الذهب عيار 24 فى الإمارات يسجل 217.37 درهم

وتقدم سعر الذهب عيار 24 فى الإمارات ليسجل 217.37 درهم ( 59.18 دولار) ارتفاعا من مستوى 215.83 درهم فى اليوم السابق.

سعر الذهب عيار 21 فى دولة الإمارات يرتفع إلى 190.20 درهم

وارتفع سعر الذهب عيار 21 فى دولة الإمارات إلى 190.20 درهم (51.78 دولار) من 188.85 درهم فى اليوم السابق.

سعر الذهب عيار 18 فى الأسواق الإماراتية يسجل 163.03 درهم

وصعد سعر الذهب عيار 18 فى الأسواق الإماراتية إلى 163.03 درهم (44.39 دولار).

وسجل سعر كيلو الذهب فى أسواق الإمارات 217,368 درهم (59,180 دولار).

سعر الذهب يرتفع عالميا

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين في الوقت الذي أثارت فيه أنباء عن اعتزام بعض الدول الغربية حظر واردات المعدن من روسيا رسميا بسبب غزوها لأوكرانيا بعض الاهتمام بالذهب، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1835.58 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة يرتفع إلى 1836.30 دولار

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1836.30 دولار.

وقال جيفري هالي كبير محللي أواندا “يبدو أن حظر مجموعة السبع استيراد الذهب الروسي يقدم بعض الدعم على المدى القريب في أوائل التعامل بآسيا”، “ولكن ..لا أتوقع أن يمثل هذا تغييرا هيكليا في توقعات العرض والطلب يدعم الأسعار”.

وتحركت أربع من دول مجموعة السبع لحظر واردات الذهب الروسي أمس الأحد، لتشديد الضغط على موسكو وقطع وسائلها لتمويل غزو أوكرانيا.

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن مجموعة الدول السبع ستعلن حظرا على واردات الذهب الروسي غدا الثلاثاء، في إطار الجهود الجارية لمعاقبة روسيا على حربها في أوكرانيا وعرقلة محاولات التملص من العقوبات الغربية.

وقال المسؤول إن بريطانيا والولايات المتحدة ستعلنان هذه الخطوة فى إعلان رسمي غدا الثلاثاء.