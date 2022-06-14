سعر الذهب يصعد في أسواق السعودية الثلاثاء.. وعيار 21 يسجل 193 ريالا

شهد سعر الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء فى السعودية بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

سعر الذهب عيار 24 يرتفع إلى 220.97 ريال فى السعودية

وسجل سعر الذهب عيار 24 فى أسواق المملكة 220.97 ريال (58.90 دولار) ارتفاعا من 219.92 ريال فى اليوم السابق.

وتقدم سعر الذهب عيار 21 فى الأسواق السعودية مسجلا 193.35 ريال (51.54 دولار) بعدما سجل 192.44 ريال فى اليوم السابق.

سعر الذهب عيار 18 يصعد فى السعودية

وسجل سعر الذهب عيار 18 فى السعودية 165.73 ريال (44.17 دولار) ارتفاعا من 164.94 ريال فى اليوم السابق.

وشهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء لترتفع من أدنى مستوى في أربعة أسابيع، حيث قدم توقف صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعض الدعم، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب تزايد الرهانات على تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) السياسة النقدية بدرجة كبيرة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1824.21 دولار للأوقية، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوياته منذ 19 مايو عند 1810.90 دولار في وقت سابق من الجلسة.

أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تتراجع

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1827.80 دولار.

واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في عقدين من الزمان أمس الإثنين، فيما أدى إلى انخفاض سعر المعدن النفيس المسعر بالعملة الأمريكية بنسبة 3% تقريبا.

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في سيتي إندكس إن رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس قد يعرض أسعار الذهب لمزيد من الضغوط، حتى لو استعاد مكانته بعد ذلك كأداة للتحوط من التضخم.

وقفزت مساء أمس الإثنين التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء إلى 96% من 30% في وقت سابق خلال اليوم، وسيكون رفع الفائدة 75 نقطة أساس هو الأكبر منذ عام 1994.

ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات الأمريكية في المدى القصير من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.